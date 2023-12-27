СМИ: Блинкен планирует на следующей неделе отправиться в ближневосточное турне

Детали поездки пока не афишируются, рассказали в пресс-службе госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в конце следующей недели обсудить урегулирование ближневосточного конфликта на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, Блинкен прибудет в Израиль, предположительно, в пятницу, 5 января. В Госдепартаменте отказались подтвердить ТАСС данную информацию. "Нам нечего сообщить о поездке и графике госсекретаря Блинкена", - ответили в пресс-службе.

Как отмечает портал, это будет уже пятая поездка шефа американской дипломатии в Израиль с начала обострения конфликта в октябре, когда палестинское радикальное движение ХАМАС напало на еврейское государство. Сотрудники вашингтонской администрации высокого ранга последние месяцы совершают поездки в регион для проведения консультаций с израильским правительством и региональными партнерами по поводу урегулирования конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.