Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-президента Армении Кочаряна

Решение приняли из-за срока давности инкриминируемого ему обвинения

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана принял решение прекратить дело в отношении второго президента Роберта Кочаряна из-за срока давности инкриминируемого ему обвинения - получения взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщило Общественное телевидение Армении.

Согласно источнику, Кочаряна обвиняли в получении взятки в размере $3 млн от бизнесмена Сильвы Амбарцумян, срок давности истек в мае, а на предыдущем заседании экс-глава Армении не возразил против прекращения уголовного преследования на основе истечения срока давности.