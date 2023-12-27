Глава МИД Турции выразил надежду на скорейшую продажу Вашингтоном F-16

По данным телеканала TRT Haber, разговор состоялся по инициативе американской стороны

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого проинформировал американского коллегу об одобрении 26 декабря комиссией по международным делам турецкого парламента заявки Швеции на вступление в НАТО и выразил надежду на скорейшую продажу Вашингтоном Анкаре истребителей F-16. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

"Министр иностранных дел Фидан сообщил, что процесс ратификации парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО продолжается. Он призвал администрацию и Конгресс США в вопросе продажи F-16 руководствоваться духом союзничества и выразил надежду на скорейшую реализацию данных обязательств", - приводит слова источника телекомпания.

Главы дипломатических ведомств Турции и США также обсудили последние события в Газе. Фидан в этой связи высказался за скорейшее прекращение огня в регионе и начало переговоров по обеспечению прочного мира, сообщили в турецком МИД.

Ранее сообщалось, что комиссия по международным делам парламента Турции большинством голосов одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Документ вынесен на голосование Генассамблеи, но когда оно состоится, пока не сообщается. В эту пятницу турецкий парламент должен уйти на зимние каникулы, не исключено, что голосование пройдет в январе.

Глава профильной комиссии парламента Турции Фуат Октай сообщал ранее журналистам, что не ожидает скорой ратификации заявки Швеции на Генассамблее.

О позиции Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее говорил, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турецкий лидер сообщил на прошлой неделе журналистам, что президент США Джо Байден заверил его в телефонном разговоре 14 декабря, что позитивно относится к продаже F-16.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены, в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО начался в октябре.