Сторонники оппозиции в Сербии анонсировали 24-часовую акцию протеста в столице

После состоится массовая акция протеста в центре Белграда

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Сторонники студенческой организации "Борьба", поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", анонсировали протестную акцию в сербской столице длительностью 24 часа, в рамках которой будут блокированы основные городские магистрали, сообщает телеканал N1.

Активист Йован Биелич заявил о том, что 29 декабря, начиная с 12:00 (14:00 мск), представители оппозиции перекроют ряд автомагистралей на 24 часа, после чего в полдень состоится массовая акция протеста в центре Белграда.

Ранее столичная прокуратура сообщила о том, что семь сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия", задержанных за участие в неудачной попытке захвата здания администрации Белграда, признали свою вину и заключили соглашение со следствием. Указанным лицам будут назначены условные сроки за насилие на общественном мероприятии и попытку смены конституционного строя. Еще двух задержанных выпустили из-под стражи, они дождутся процесса на свободе. 11 других сторонников оппозиции останутся под стражей до суда, так как прокуратура опасается повторных нарушений закона с их стороны.

Накануне у здания Министерства юстиции Сербии прошел митинг сторонников оппозиции с требованием немедленного освобождения всех ранее задержанных.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты прошедших в стране 17 декабря парламентских и муниципальных выборов были сфальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Беспорядки были подавлены полицией, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

По решению Республиканской избирательной комиссии, 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры также отмечали, что намерены провести крупную акцию протеста в Белграде в день повторного голосования.