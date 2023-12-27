Суд штата Мичиган не запретил Трампу участвовать в праймериз

В решении суда также отмечается, что "избирательные законы Колорадо отличаются от законов Мичигана"

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Верховный суд штата Мичиган не стал исключать экс-президента США Дональда Трампа из списка участников праймериз от Республиканской партии.

"Мы не считаем, что данные вопросы должны рассматриваться этим судом", - говорится в решении суда. В документе также отмечается, что "избирательные законы Колорадо отличаются от законов Мичигана".

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил голосовать за Трампа на праймериз от Республиканской партии в этом штате. Такое решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.