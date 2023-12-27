Президент Египта и король Иордании обсудили ситуацию в регионе

Абдель Фаттах ас-Сиси и Абдалла II уделили особое внимание конфликту в секторе Газа

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II в ходе переговоров в Каире обсудили развитие событий на региональной арене, уделив особое внимание ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя египетского лидера Ахмеда Фахми, опубликованном по итогам переговоров.

Согласно заявлению, лидеры двух стран выступили за немедленное прекращение огня, доставку в сектор Газа гуманитарной помощи в необходимом объеме, а также политическое урегулирование конфликта, предусматривающее создание независимого палестинского государства. Участники переговоров также отвергли любые попытки принудительного перемещения жителей анклава.

В ходе встречи, отмечается в тексте, речь также шла о путях развития и укрепления двусторонних отношений между Египтом и Иорданией.