В Буркина-Фасо похитили бывшего главу МИД, представляющего оппозицию

По данным агентства AFP, с политиком никто не выходил на связь и не знает, где именно он находится

НАЙРОБИ, 27 декабря. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Буркина-Фасо (1994-1999), бывший заместитель главы Всемирной торговой организации (1999-2002) Аблассе Уэдраого, придерживающийся оппозиционных взглядов, был похищен три дня назад. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей его партии "Ле Фасо".

По данным агентства, 70-летний политик был похищен лицами, представившимися сотрудниками национальной полиции, из его дома в Уагадугу вечером 24 декабря. Спустя три дня после похищения новостей от политика нет, никто не выходил с ним на связь и не знает, где именно он находится, отмечает агентство. В партии призвали к его "немедленному и безоговорочному освобождению", добавив, что осуждают похищение и "будут считать виновных в этом похищении ответственными за любое посягательство на физическую или моральную неприкосновенность" политика.

Как отмечается, Уэдраого является представителем оппозиции и резко критикует правительство Ибрагима Траоре, пришедшего к власти после государственного переворота в конце сентября 2022 года.

В результате путча Траоре сместил подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента. Дамиба, который возглавил государство в январе 2022 года также в результате переворота, подписал документ о добровольном сложении полномочий. Траоре 21 октября 2022 года стал президентом переходного периода. Новая власть в Буркина-Фасо приняла выдвинутые Экономическим сообществом стран Западной Африки условия, включая отказ от судебных и иных преследований Дамибы и его сторонников, а также обязательство провести до 1 июля 2024 года свободные президентские выборы.