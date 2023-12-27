Нетаньяху заявил, что Эрдоган не может "читать мораль" Израилю за Газу

Премьер-министр Израиля отметил, что президент Турции совершает геноцид курдов и является мировым рекордсменом по числу заключенных в тюрьмы журналистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - "последний, кто может читать мораль" Израилю за сектор Газа. С таким утверждением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после того, как турецкий лидер вновь обвинил его в военных преступлениях в секторе Газа.

"Эрдоган, который совершает геноцид курдов, который является мировым рекордсменом по числу заключенных в тюрьмы журналистов, выступающих против его власти, последний, кто может читать нам (Израилю - прим. ТАСС) мораль", - заявил Нетаньяху. "ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) это самая моральная армия в мире, которая сражается и ликвидирует ХАМАС - самую отвратительную и жестокую террористическую организацию в мире, совершившую преступления против человечности, в то время как Эрдоган восхваляет ее (ХАМАС - прим. ТАСС) и принимает у себя ее главарей", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Ранее в среду Эрдоган заявил, что военные преступления, которые в секторе Газа совершает Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером. Президент Турции также вновь обвинил Запад в бездействии на фоне трагедии в палестинском анклаве.