Пакистан провел испытание реактивной системы залпового огня Fatah-II

Она предназначена для доставки боеприпасов обычного типа

ИСЛАМАБАД, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана провели успешные летные испытания отечественной реактивной системы залпового огня (РСЗО) увеличенной дальности Fatah-II.

По сообщению Управления общественных связей Министерства обороны исламской республики, Fatah-II предназначена для доставки боеприпасов обычного типа. Управляемые ракеты системы оснащены инерциально-спутниковой системой наведения и способны с высокой точностью поражать цели на удалении до 400 км.

Президент Пакистана Ариф Алви, глава временного правительства Анваарул - уль Хак Какар и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Сахир Шамшад Мирза поздравили войска и разработчиков Fatah-II с успешными испытаниями.

По данным СМИ, РСЗО Fatah разработана и выпускается пакистанской оборонной компанией Global Industrial & Defence Solutions (GIDS). Она считается аналогом американской системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). РСЗО Fatah-I c дальностью до 150 км впервые была испытана в Пакистане в августе 2021 года.