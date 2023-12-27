Кулеба посчитал успехом то, что на встрече Украина - НАТО занял место среди членов альянса

Глава МИД Украины добавил, что по привычке хотел занять место гостя, но генсек альянса Йенс Столтенберг показал ему на другой стул и якобы сказал, что теперь "его место среди равных"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба усмотрел особый успех в том, что на июльском Совете Украина - НАТО ему отвели место в алфавитном порядке между Турцией и Британией.

"Когда мы встречаемся со своими коллегами в формате Украина - НАТО, то наше место уже не рядом с генсеком как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членом НАТО, - между Турцией и Великобританией", - сказал Кулеба на YouTube-канале ICTV. Он добавил, что по привычке хотел занять место гостя, но генсек альянса Йенс Столтенберг показал ему на другой стул и якобы сказал, что теперь "его место среди равных". При этом на сайте Североатлантического альянса изначально указано, что "союзники по НАТО и Украина заседают в Совете как равноправные участники ".

Как отмечает в связи с этим украинское издание "Страна", Кулеба уверен, что Украина вступит в НАТО, потому что ему разрешили сидеть на саммите рядом с делегатами стран-членов. Примечательно, что сразу после саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля и последовавшего за этим первого заседания Совета Украина - НАТО Кулеба был менее оптимистичен. Тогда он сказал, что "после саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, но не стал быстрее".