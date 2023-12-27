Почти 200 человек погибли в ходе нападений боевиков в Центральной Нигерии

По данным агентства AFP, инцидент произошел в деревне Мушу в штате Плато

НАЙРОБИ, 27 декабря. /ТАСС/. Минимум 198 человек погибли в результате нападений, совершенных вооруженными группами 23 и 24 декабря в нескольких деревнях в штате Плато в Центральной Нигерии. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.

25 декабря агентство приводило данные о 160 погибших. Согласно представителю подразделения армии Нигерии, инцидент произошел в деревне Мушу в штате Плато в центре страны в ночь с субботы на воскресенье.

Межобщинные столкновения происходят в Плато с минувшего мая. Их жертвами стали не менее 160 человек, еще около 3 тыс. были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы насилия.

Конфликт между кочевниками народа фулани и фермерами охватывает несколько штатов Нигерии. В основе противостояния лежат споры по вопросу прав на земельные участки и доступа к водным ресурсам. Иногда эти споры сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.