Politico: США и Европа меняют свою стратегию по Украине в сторону возможных переговоров

Издание считает, что "такие переговоры, скорее всего, будут означать передачу части Украины России"

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Американские и европейские власти постепенно переключают свое внимание с поддержки цели Украины, которая хочет одержать победу над Россией, на улучшение ее позиции в возможных переговорах о прекращении конфликта. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, Вашингтон и его европейские союзники "тихо меняют стратегию" по Украине и обсуждают переход к более оборонительной позиции на востоке страны после неудачного контрнаступления. Издание считает, что "такие переговоры, скорее всего, будут означать передачу части Украины России". "Эти обсуждения [мирных переговоров] уже начались, но [администрация США] не может публично отступить из-за политического риска" для президента США Джо Байдена, рассказал изданию один из источников в Конгрессе.

Кроме того, отмечается в статье, обсуждается укрепление систем ПВО и строительство фортификационных сооружений, противотанковых заграждений и траншей вдоль северной границы Украины с Белоруссией. Вашингтонская администрация намерена в кратчайшие сроки восстановить украинский военно-промышленный комплекс, чтобы Киев мог сам производить необходимое вооружение.

Как подчеркнул источник Politico, стратегический сдвиг в сторону обороны в значительной степени направлен на укрепление позиций Украины в потенциальных переговорах с Россией. При этом, отмечается в статье, Запад исходит и из климатического фактора. В ближайшие два-три месяца будет труднее переходить в наступление, считает собеседник журнала. Издание отмечает, что для Байдена украинский конфликт в разгар напряженной предвыборной кампании "в лучшем случае окажется непростой задачей".

Один из европейских дипломатов, работающих в Вашингтоне, сообщила Politico, что ЕC подчеркивает важность вступления Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в наилучшую ситуацию для переговоров" с РФ.