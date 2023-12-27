Экс-глава МВД Украины заявил, что Запад превратил Киев в форпост борьбы против России

Виталий Захарченко отметил, что "евромайдан" был спланированной спецоперацией "с использованием военных сетецентрических технологий при непосредственном руководстве западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Польши"

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. Западные страны после распада СССР приложили массу усилий, чтобы превратить Украину в форпост борьбы против России. Об этом заявил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по "формуле Аррии".

"Анализируя те процессы, которые привели Украину к кровавому сценарию, следует понимать, что в их основе лежит политика западных стран, которые после распада Советского Союза приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России, по сути ее сделали анти-Россией", - сказал он.

"Абсолютно уверен, что вооруженный государственный переворот на Украине, осуществленный в феврале 2014 года, был тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных сетецентрических технологий при непосредственном руководстве западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Польши. Также в этом сценарии была отведена определенная роль прибалтийским государствам и Грузии", - добавил бывший глава украинского министерства внутренних дел.

События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года.