Экс-глава МВД Украины заявил о задаче Запада стравить братские народы

С этой же целью Европа наводнила страну некоммерческими организациями, финансируемыми Госдепом США, считает Виталий Захарченко

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. Запад поставил себе крайне циничную задачу - стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице - и с этой целью в том числе наводнил страну некоммерческими организациями, финансируемыми Госдепом США. Об этом заявил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко на заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии".

"Западом перед Украиной были поставлены две ключевые задачи: это дискредитация русского мира и война в интересах западного капитала. Задача Запада на Украине была крайне циничная - разделить, рассорить и стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице. С этой целью Украина начиная с конца 80-х годов наводнялась многочисленными западными некоммерческими организациями, напрямую или опосредованно финансируемыми Госдепом США", - сказал он.

Захарченко убежден, что задача этих НКО была только в одном - "оторвать украинское общество от его духовных, нравственных, исторических корней <...> и превратить Украину в орудие войны Запада против России".