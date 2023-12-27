Эстония обучила более 1,3 тыс. украинских военных за два года

По данным портала гостелерадио балтийской республики ERR, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине

ВИЛЬНЮС, 27 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. украинских военных прошли обучение в Эстонии с начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

"С начала войны мы обучили более 1 300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря Минобороны Эстонии Роланда Мурофа.

Украинцы проходят обучение в воинских частях в Эстонии с участием инструкторов из различных подразделений Сил обороны балтийской республики. Как отмечает командование, обмен знаниями и опытом является важной частью учебных курсов, информация, получаемая от представителей ВСУ, анализируется и используется для развития возможностей собственной армии.

По словам Мурофа, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине. "Мы подали заявку в ЕС на частичное возмещение расходов, но пока никаких выплат не было", - сказал он.