27 декабря, 16:49
Военная операция на Украине

Эстония обучила более 1,3 тыс. украинских военных за два года

По данным портала гостелерадио балтийской республики ERR, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине

ВИЛЬНЮС, 27 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. украинских военных прошли обучение в Эстонии с начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

"С начала войны мы обучили более 1 300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря Минобороны Эстонии Роланда Мурофа.

Украинцы проходят обучение в воинских частях в Эстонии с участием инструкторов из различных подразделений Сил обороны балтийской республики. Как отмечает командование, обмен знаниями и опытом является важной частью учебных курсов, информация, получаемая от представителей ВСУ, анализируется и используется для развития возможностей собственной армии.

По словам Мурофа, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине. "Мы подали заявку в ЕС на частичное возмещение расходов, но пока никаких выплат не было", - сказал он. 

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