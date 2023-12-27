Премьер Польши выразил надежду на скорое решение проблемы блокирования границы с Украиной

Дональд Туск не уточнил, о каких именно усилиях идет речь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду на скорое решение проблемы блокирования польскими автоперевозчиками границы с Украиной.

"Надеюсь, что наши усилия по эффективному представлению интересов польских перевозчиков, польских водителей приведут к смягчению, а затем и завершению блокады. <...> Я думаю, мы близки к тому, чтобы поверить, что наши действия могут принести результаты", - приводит его слова Польское агентство печати (PAP). Премьер не уточнил, о каких именно усилиях идет речь.

Польские автоперевозчики 6 ноября начали блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

22 декабря украинское Мининфраструктуры на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщило о достижении договоренности с польской стороной о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу. Переговоры, согласно ведомству, прошли на уровне заместителей министров. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с назначенным главой МИД Польши Радославом Сикорским движение украинских грузовиков через границу и предложил ввести совместный контроль в пунктах пропуска.