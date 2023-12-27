СМИ: первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине

В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Первые истребители F-16, обещанные Киеву его западными союзниками, могли уже прибыть на Украину. Об этом сообщила газета Newsweek со ссылкой на источник.

По его данным, вероятность того, что истребители уже находятся в эксплуатации ВС Украины, достаточно высока.

Украина давно просит своих западных союзников передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Во вторник Минобороны Великобритании сообщило, что первые пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16, который был организован британскими ВВС.

В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.