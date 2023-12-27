Признания генералов ВСУ и финансовые проблемы Киева. События вокруг Украины

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следующий год может оказаться для Киева еще более сложным, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский сообщил, что ВСУ находятся в сложной ситуации на нескольких направлениях.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко не знает, каким образом из бюджета будет финансироваться анонсированная президентом страны Владимиром Зеленским мобилизация в ВСУ 500 тыс. человек.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска в течение суток отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на купянском направлении и две - на краснолиманском, сообщили в Минобороны РФ. Всего за минувшие сутки на всех направлениях, включая донецкое, южнодонецкое, херсонское и запорожское, противник потерял до 670 бойцов.

Средства ПВО РФ за прошедшие сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ, уничтожили 17 беспилотников, а также перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, отметили в ведомстве. ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад и склад топлива.

Признания генералов

Следующий год может оказаться для ВСУ еще более сложным из-за необходимости закончить боевые действия, заявил генерал Тарнавский. Он назвал ситуацию на фронте "напряженно сложной". По его словам, Киеву для успеха на поле боя нужны дополнительные силы и средства, однако и это не гарантирует результат, так как, "сколько бы ресурсов ни было, этого все равно мало".

Слова Тарнавского подтвердил командующий генерал Сырский, отметив, что украинские войска находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне конфликта, испытывая трудности на артемовском, краснолиманском, купянском и северском направлениях.

Реестр и мобилизация

Министерство обороны Украины завершило составление электронного реестра военнообязанных "Оберег", сообщила директор оборонного ведомства по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она также сообщила, что по типу "Оберега" планируется создать отдельные электронные реестры военнослужащих и ветеранов.

Проживающие в Европе украинцы массово пытаются успеть в диппредставительства Украины, чтобы получить консульские услуги до вступления в силу внесенного в Верховную раду законопроекта о новых правилах мобилизации. Согласно документу, мужчины-призывники в возрасте от 18 до 60 лет не смогут пользоваться помощью консульств, не имея военно-учетных документов.

Финансирование мобилизации

Глава Минфина Украины Сергей Марченко не знает, каким образом из бюджета будет финансироваться мобилизация в ВСУ 500 тыс. человек, которую анонсировал президент страны. По словам министра, мобилизация полумиллиона человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов.

Власти Украины ранее уже приняли все возможные меры по сокращению бюджетных невоенных расходов, поэтому сейчас нет дополнительных возможностей для их урезания, пояснил он, выразив надежду на обещанную помощь США и ЕС.

Помощь и задержка

Финансовая помощь Украине от западных партнеров с 24 февраля 2022 года составила $73,6 млрд, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее глава украинского Минфина сообщил, что власти страны снизили свои запросы на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада с $41 млрд до более чем $37 млрд. Также, по словам чиновника, для перевода Украины на военные рельсы нужно ограничить общественное потребление "в несколько раз".

Первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинские власти могут задержать выплату зарплат 1,4 млн учителей, около 500 тыс. госслужащих, а также пенсий и пособий 10 млн пенсионеров. Украина будет уделять приоритетное внимание обороне и обслуживанию долга, а это означает, что "существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов", подчеркнула она. При этом даже максимальных средств от ЕС Киеву будет недостаточно для покрытия бюджета.

Испанская помощь, итальянская поддержка

Совет министров Испании одобрил соглашение с Еврокомиссией о предоставлении Украине €237,5 млн финансовой помощи в 2024-2027 годах, сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что Испания "по-прежнему твердо поддерживает Украину в ее защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности".

О поддержке Украины заявил также министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни. Он отметил, что Рим в ходе своего председательства в Группе семи, которое переходит к нему с 1 января 2024 года, будет искать пути урегулирования на Украине и Ближнем Востоке.