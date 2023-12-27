Глава МИД Индии призвал придать устойчивость торговым отношениям Москвы и Нью-Дели

В 2023 году уровень товарооборота между двумя странами превысил $50 млрд, отметил Субраманьям Джайшанкар

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Достигнутый в 2023 году уровень товарооборота между Россией и Индией на уровне свыше $50 млрд - это лишь первые шаги в раскрытии потенциала двух стран. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24".

"Мы считаем, что это лишь первые шаги в раскрытии нашего потенциала. Очень важно придать более устойчивый характер нашему торговому взаимодействию. Нужно подумать, как этого добиться", - отметил индийский министр.

Товарооборот между Россией и Индией за 10 месяцев 2023 года достиг $54,7 млрд.