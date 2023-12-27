МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата

Дипведомство категорически отрицает утверждения, за счет которых Азербайджан ввел аналогичный шаг в отношении французских дипломатов

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника посольства Азербайджана в Париже объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг в отношении французских дипломатов со стороны Баку. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"Франция принимает к сведению решение Азербайджана объявить персонами нон грата двух сотрудников из числа дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. Она категорически отрицает утверждения, за счет которых Азербайджан обосновал свое решение. В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

На набережную Орсэ была вызвана посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева. Ей было передано уведомление об этом решении.

Во вторник пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что два сотрудника посольства Франции в Баку были объявлены персонами нон грата "за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях". Им было предписано в течение 48 часов покинуть страну.

23 декабря азербайджанские СМИ написали о разоблачении агентурной сети Франции в Азербайджане. Это произошло на фоне ухудшения отношений между двумя странами, вызванного публичными обещаниями Франции усилить военное сотрудничество с Арменией. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ранее также обвинял Париж в "клеветнической кампании" против Баку, а анонсированные поставки военной техники связывал с "политикой милитаризации Армении".