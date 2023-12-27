Представитель Эрдогана заявил, что история осудит Нетаньяху как военного преступника

Глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун сообщил, что "Эрдоган назвал вещи своими именами, и он не перестанет бороться за справедливость, сколько бы лжи ни сочинял Нетаньяху"

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рано или поздно будет осужден за военные преступления, совершенные в секторе Газа. С таким утверждением выступил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Премьер-министр Израиля Нетаньяху - это последний человек, который может говорить о чем-либо, связанном с геноцидом. Он овладел мастерством, чтобы представить миру свои военные преступления против мирного населения как самооборону. Даже если мир не сможет остановить его, история осудит его как военного преступника", - написал представитель администрации Тайипа Эрдогана на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Отчаянные попытки Нетаньяху спасти свою политическую карьеру, убивая мирных жителей и расширяя [масштабы] войны, обречены на провал", - сказал он. "Наш президент Эрдоган назвал вещи своими именами, и он не перестанет бороться за справедливость, сколько бы лжи ни сочинял Нетаньяху", - отметил Алтун, напомнив, что Эрдоган сравнил израильского премьера с Гитлером. В ответ на это сравнение Нетаньяху ранее заявил, что Эрдоган - "последний, кто может читать мораль" Израилю за сектор Газа.

"Мы вновь призываем международное сообщество объединиться вокруг наших усилий по достижению немедленного прекращения огня и переговоров для установления прочного мира", - подчеркнул представитель турецкого президента.