СМИ: Украине в 2024 году придется выходить на переговоры с Россией

Западные страны не проявляют былой солидарности с Украиной, говорится в материале телеканала CBC

ОТТАВА, 27 декабря. /ТАСС/. Западные страны не проявляют былой солидарности с Украиной, поэтому, вероятно, Киеву уже в 2024 году придется идти на прекращение огня и добиваться урегулирования конфликта путем переговоров. Об этом говорится в материале телеканала CBC.

"Будь то по причине блокирования помощи в Конгрессе США, либо из-за пустых арсеналов в Канаде или политических истерик, устраиваемых недругами [Украины], такими как венгерский лидер Виктор Орбан, но война, которая в 2022 году привлекала внимание всего мира, очевидно, вступила в новую опасную фазу. Опасную, так как солидарность с Украиной среди ее союзников начала ослабевать, а внутриполитический консенсус в самой Украине демонстрирует признаки распада", - считает телеканал.

CBC поясняет, что у Киева больше нет возможности проводить контрнаступление, у Вооруженных сил Украины есть проблемы с набором новых солдат, а ультраправые политики, например, в США и Канаде считают "продолжающуюся экономическую и военную поддержку правительства в Киеве пустой тратой денег и ресурсов".

Также телеканал полагает, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на так называемый синдром дефицита внимания к конфликту, который "в настоящее время характерен для стран Запада", а также надеется на приход к власти в США в 2024 году Дональда Трампа, который "является скептиком Украины".

С учетом этих тенденций, продолжает телеканал со ссылкой на своих военных экспертов, очень вероятно, что в 2024 году "Украине придется добиваться какого-то прекращения огня или урегулирования конфликта путем переговоров". Кроме того, CBC полагает, что российская армия может добиться крупного прорыва украинской обороны "в конце весны или начале лета 2024 года".