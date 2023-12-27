Экс-глава МВД Украины заявил, что центром управления "евромайданом" было посольство США

Виталий Захарченко сообщил, что финансирование этой сетевой организации осуществлялось через 17 наиболее активных западных фондов

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. Центр управления "евромайданом" располагался в американском посольстве на Украине. Об этом заявил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по "формуле Арриа".

"На территории Польши, Грузии, стран Балтии и отдельных регионов Украины были организованы сотни лагерей по подготовке будущих боевиков майдана. Подготовительный этап вышел на пик к началу 2012 года, уже тогда сложилась сеть боевых организаций, нацеленных на свержение законной власти. Центром управления этой спецоперации стало посольство США на Украине", - сказал он.

Как пояснил Захарченко, финансирование этой сетевой организации осуществлялось через 17 наиболее активных западных фондов.

Он добавил, что к 2014 году на Украине работали 160 тыс. некоммерческих организаций, из них "свыше 30 тыс. различных деструктивных псевдорелигиозных сект". "Под лозунгами демократии на Украине легально действовали и были зарегистрированы в министерстве юстиции экстремистские неофашистские партии и организации. Не стоит забывать и о массовой организации различных псевдоправозащитных и псевдожурналистских организаций", - указал экс-глава украинского МВД.

"На западные гранты на Украине работали 117 аналитических центров. Из них более двух десятков - при ведущих вузах страны. Все названые организации были объединены онлайн в единую сеть. Общая численность [участников] протестных групп в этой сетевой организации, по нашим оценкам, на апрель 2012 года составляла 7,5 млн человек", - подытожил он.

События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В тот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года.