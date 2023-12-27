Бойцы "Хезболлах" нанесли удар по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля

Отряды шиитской партии выпустили по этому пограничному городу 30 снарядов из реактивных систем залпового огня

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Отряды вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подвергли обстрелу израильский город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном.

Как сообщается в заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", размещенном в Telegram-канале, шиитские бойцы выпустили по этому пограничному городу 30 снарядов из реактивных систем залпового огня. Подробностей о последствиях атаки не приводится.

"Проведенная операция стала ответом на преступления, которые творят оккупационные силы в отношении гражданского населения в секторе Газа и на юге Ливана", - подчеркивается в тексте.

В первой половине дня шиитские формирования выпустили 18 ракет в сторону израильской территории, 8 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Удары наносились по израильским укрепрайонам в Верхней Галилее, а также на высотах Шебаа и Кфар-Шуба.

Кроме того, бойцы "Хезболлах" применили ракеты большого калибра Burkan при атаке на артиллерийскую батарею в пограничном районе Хирбет-Маер на севере Израиля. Как утверждается в документе, "в результате среди солдат противника есть убитые и раненые".