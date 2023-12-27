Армия Израиля заявила об "очень высокой готовности" на границе с Ливаном

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил об утверждении планов "на различные непредвиденные обстоятельства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы на "различные непредвиденные обстоятельства" и находится в состоянии "очень высокой готовности" в районе границы с Ливаном. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в ходе совещания по оценке ситуации в штабе северного командования армии, сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня мы утвердили планы на различные непредвиденные обстоятельства, и нам нужно быть готовыми нанести удар, если потребуется. ЦАХАЛ и его северное командование находятся в состоянии очень высокой готовности", - распространила армейская пресс-служба высказывания главы Генштаба.

"До сих пор кампания здесь (в районе границы с Ливаном - прим. ТАСС) велась правильно и тщательно, и она должна продолжаться в том же духе", - добавил Халеви.