Движение "Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар по базе США в аэропорту Эрбиля

Движение объяснило свои действия стремлением "противостоять американским оккупационным силам в Ираке и регионе"

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило о нанесении удара по военной базе США, расположенной на территории международного аэропорта города Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана - автономного региона на севере Ирака). Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения.

Согласно тексту, атака была совершена при помощи беспилотников. Движение объяснило свои действия стремлением "противостоять американским оккупационным силам в Ираке и регионе", а также "ответить на преступления, совершаемые [Израилем] против палестинского народа в Газе".

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".