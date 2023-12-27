Представитель Эрдогана заявил, что Турция ждет прогресса в вопросе членства Швеции в НАТО

Главный советник президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч отметил, что "Швеция сделала серьезные шаги для выполнения своих обязательств в рамках Мадридского протокола"

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Турция рассчитывает на прогресс в вопросе членства Швеции в НАТО. Об этом сообщил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

"Швеция сделала серьезные шаги для выполнения своих обязательств в рамках Мадридского протокола (подписан в июне 2022 года на полях саммита НАТО - прим. ТАСС). В частности, это касается поставок военной продукции. Надеюсь, что в вопросе членства Швеции в НАТО в обозримом будущем будет существенный прогресс", - сказал Кылыч.

Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря большинством голосов одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Документ вынесен на голосование Генассамблеи.

По словам советника Эрдогана, последнее слово в вопросе одобрения заявки Швеции в НАТО предстоит сказать турецкому парламенту в целом. "Ратификационный протокол утвержден, теперь его предстоит одобрить на Генассамблее парламента", - сказал Кылыч. Он добавил, что представители различных ведомств Турции и Швеции поддерживают контакты. "Мы надеемся, что будет еще больше изменений в положительную сторону, в том числе благодаря активному обмену информацией между нашими структурами. Швеция сделала серьезные шаги [в выполнении требований Турции], их надо поддержать. Мы продолжим поощрять такие действия", - добавил Кылыч.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее говорил, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турецкий лидер сообщил на прошлой неделе журналистам, что президент США Джо Байден заверил его в телефонном разговоре 14 декабря, что позитивно относится к продаже F-16.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены, в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.