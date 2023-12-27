Экс-глава МВД Украины заявил, что западные ЧВК появились на "майдане" еще в 2013 году

Виталий Захарченко отметил, что "они формально взяли на себя функцию охраны мирных манифестантов, а на самом деле - боевой подготовки сотен майдана"

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. Представители западных частных военных компаний стали появляться в Киеве еще в декабре 2013 года и занимались подготовкой участников "майдана". Об этом сообщил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по "формуле Арриа".

"Представители [западных] ЧВК стали появляться на майдане уже в декабре 2013 года. Они формально взяли на себя функцию охраны мирных манифестантов, а на самом деле - боевой подготовки сотен майдана", - сказал он, добавив, что уже в декабре правоохранительная система располагала информацией о том, что в Киев нелегально завозится огнестрельное оружие.

"На Украине в то время действовал безвизовый режим для представителей Европейского союза и США, чем, на наш взгляд, воспользовались спецслужбы указанных стран, - рассказал Захарченко. - Мы располагаем данными о том, что группа лиц, участвовавшая в государственных переворотах и цветных революциях на постсоветстком пространстве и в странах Северной Африки, задолго до расстрелов на майдане появилась в Киеве. Все указанные лица тесно общались с лидерами тогдашней оппозиции и постоянно находились в гуще протестных акций". По словам Захарченко, связь специалистов по цветным революциям с лидерами переворота прослеживалась "на протяжении многих лет".

"На наши предостережения и просьбу отменить безвизовый режим [для представителей Евросоюза и США], либо выдворить нежелательных лиц из страны Служба безопасности Украины (СБУ), администрация президента и министерство иностранных дел Украины ответили отказом, ссылаясь на политическую нецелесообразность", - подчеркнул он.

Захарченко добавил, что 9 января 2014 года Главное управление МВД в Киеве, собрав необходимые материалы, зарегистрировало преступление по статье о "насильственном изменении или свержении конституционного строя или захвате государственной власти". Однако после передачи уголовного дела в СБУ, оно было прекращено в течение недели, указал экс-глава украинского МВД.

"Почему не были приняты меры по нашим предложениям и фактически была заблокирована работа нескольких государственных служб, стало понятно немного позднее, когда в полной мере началась реализация плана по захвату власти на Украине", - подытожил он.

События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года.