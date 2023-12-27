Спецпрокурор США просит запретить Трампу выступать с "политическими нападками" в суде

Джек Смит призвал суд запретить экс-главе государства заявлять присяжным, что подвергается преследованию со стороны действующей власти, представлять определенные доказательства

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Американская прокуратура просит суд столичного округа Колумбия запретить бывшему президенту США Дональду Трампу выступать во время разбирательства с "политическими нападками". Об этом говорится в ходатайстве спецпрокурора Джека Смита, который ранее предъявил Трампу обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Он просит суд запретить экс-главе государства заявлять присяжным, что подвергается преследованию со стороны действующей власти, представлять определенные доказательства. "С помощью публичных заявлений, документов и аргументов на слушаниях в суде защита пыталась привнести в это дело предвзятые политические нападки и неуместные и предвзятые вопросы, которым не место в суде присяжных", - отмечается в документе, опубликованном в базе суда.

"Хотя суд может признать эти попытки такими, какие они есть, и проигнорировать их, присяжные <...> могут этого не сделать, - считает спецпрокурор. - Суд не должен позволять обвиняемому превращать зал суда в форум, где он распространяет не имеющую отношения к делу дезинформацию, и должен отклонить его попытку привнести политику в это разбирательство". Обвинение просит суд запретить Трампу и его адвокатам представлять доказательства, свидетельствующие о том, что он подвергается избирательному преследованию, а также о том, что прокуроры координируют свои действия с вашингтонской администрацией или что иностранные субъекты вмешались в президентские выборы 2020 года.

Кроме того, спецпрокурор просит суд запретить Трампу представлять некоторые доказательства, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 года. Обвинение хочет также запретить экс-президенту возлагать вину за штурм Капитолия на Национальную гвардию или вашингтонского мэра, заявлять присяжным, что в Конгрессе находились правоохранители под прикрытием.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Смит в августе объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.