Советник Эрдогана заявил, что Турция контактирует со странами региона по кризису в Газе

Акиф Чагатай Кылыч в качестве примера привел контакты с Египтом, Алжиром, Марокко, Иорданией

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Турция поддерживает тесные контакты со странами региона, в том числе Персидского залива, в вопросе урегулирования кризиса в Газе. Об этом сообщил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

"Страны региона прилагают усилия для того, чтобы агрессивные действия Израиля не привели к негативным последствиям в региональном масштабе. Этот регион исторически объединяет нас с соседями, и это диктует необходимость совместного сотрудничества. Чем теснее оно будет, тем выше шансы на успех", - отметил советник Эрдогана.

В качестве примера он привел контакты с Египтом, Алжиром, Марокко, Иорданией. "Нам всем вместе необходимо быть единым кулаком", - добавил он. "Шаги, предпринимаемые нашим президентом, диктуют необходимость единства, это в том числе обуславливает наши интенсивные контакты со странами Персидского залива. В их числе Саудовская Аравия и Катар", - отметил Кылыч.

Представитель Эрдогана также сообщил, что на Западе все чаще говорят о том, что режим Натаньяху долго не продержится. "Во многих западных странах звучат мнения о том, что настает конец пути Нетаньяху", - подчеркнул он.

Ранее аналогично высказывался президент Турции.