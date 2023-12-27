В Израиле заявили, что есть возможности для безопасности на севере, помимо дипломатии

Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн сообщил, что будут "работать над тем, чтобы исчерпать шанс на дипломатическое решение"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Израиль продолжит работать над дипломатическим решением для ситуации на границе с Ливаном, но у еврейского государства "есть другие возможности" обеспечить безопасность в этом районе. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн.

"Мы будем работать над тем, чтобы исчерпать шанс на дипломатическое решение, но если он не сработает, есть другие возможности обеспечить безопасность Государства Израиль и вернуть жителей нашего севера в свои дома", - распространила пресс-служба МИД высказывания Коэна, сделанные им во время посещения северной границы страны в сопровождении послов нескольких государств.

Коэн сказал послам, что "[лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан] Насрулла должен понять, что он следующий на очереди". "Если он не хочет стать следующим, то он должен немедленно выполнить решение Совета Безопасности ООН и убрать "Хезболлах" к северу от реки Литани", - добавил глава МИД Израиля.

В среду начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные утвердили планы на "различные непредвиденные обстоятельства" и что ЦАХАЛ находится в состоянии "очень высокой готовности" в районе границы с Ливаном.