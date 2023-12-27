СМИ: Румыния присоединится к "воздушному Шенгену" в марте 2024 года

По информации газеты "Адевэрул", для сухопутных границ перспективой является 2025 год

БУХАРЕСТ, 27 декабря. /ТАСС/. Румыния присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах в марте 2024 года. Об этом сообщила газета "Адевэрул" со ссылкой на источники в правительстве.

"Согласованная на уровне ЕС дата присоединения для воздушного и морского транспорта - 31 марта 2024 года, для сухопутных границ перспективой является 2025 год", - заявили источники газете. Решение было принято на уровне Совета ЕС после нескольких недель переговоров между представителями заинтересованных государств - Румынии, Болгарии и Австрии, пишет "Адевэрул". Достигнутое согласие должно быть подтверждено через два дня голосованием в Комитете постоянных представителей в ЕС.

Более того, отмечает газета, лидеры ЕС договорились о реформе системы предоставления убежища и миграции, установив более ясные правила для проверки нелегальных мигрантов по прибытии на территорию ЕС, снятия биометрических данных, процедур оформления заявления о предоставлении убежища, норм определения страны-участницы, которая будет нести ответственность за оформление этого заявления, сотрудничества и солидарности между странами-участницами, а также управления кризисными ситуациями.

Этот пакт о миграции и предоставлении убежища, отметили румынские евродепутаты Драгош Пыслару и Влад Георге, снимает возражения Австрии против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, подчеркивает газета.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Власти Австрии на фоне притока мигрантов в страну неоднократно повторяли, что система Шенгена не работает, а принятие новых членов в эту зону невозможно. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.