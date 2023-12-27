Армия Израиля сообщила об уничтожении трех шахт туннелей в районе больницы в секторе Газа

В ЦАХАЛ сообщили, что туннели служили командным штабом по ведению боевых действий на севере сектора Газа и проведению террористических атак

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении и уничтожении трех шахт туннелей радикалов в районе больницы "Ар-Рантиси" в секторе Газа.

"ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил три шахты террористических туннелей ХАМАС возле больницы "Ар-Рантиси" и в близлежащей школе, - говорится в сообщении. - Туннельные шахты глубиной в десятки метров были соединены подземной сетью туннелей, проходящей под больницей и ведущей в центр города Газа".

"Туннели также служили командным штабом по ведению боевых действий на севере сектора Газа и проведению террористических атак", - отметили в пресс-службе.