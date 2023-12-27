В ВОЗ сообщили, что десятки тысяч палестинцев бегут на юг Газы из-за бомбардировок

В организации выразили обеспокоенность в связи с возросшей нагрузкой на медицинские учреждения на юге сектора и усилением риска инфекционных заболеваний

ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. Десятки тысяч палестинцев вынуждены бежать на юг сектора Газа после интенсивных бомбардировок, осуществленных Израилем в центральной части анклава и в Хан-Юнисе. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), выразившая обеспокоенность в связи с возросшей нагрузкой на медицинские учреждения на юге сектора и усилением риска инфекционных заболеваний.

Сотрудники ВОЗ, доставившие гуманитарную помощь в больницу "Аш-Шифа" на севере анклава и в больницу "Аль-Амаль" на юге, увидели "десятки тысяч людей, бегущих от интенсивных ударов в Хан-Юнисе и в центральной части Газы", говорится в сообщении. Они передвигаются пешком, на ослах и в автомобилях. Вдоль дороги они сооружают убежища из подручных материалов. "ВОЗ крайне обеспокоена тем, что это новое перемещение людей создаст еще большую нагрузку на учреждения здравоохранения на юге, которые и без того испытывают трудности, реагируя на огромные нужды населения", - заявил представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн. "Это вынужденное массовое движение людей приведет к еще большей перенаселенности и повышенному риску инфекционных заболеваний, а также затруднит доставку гуманитарной помощи", - подчеркнул он.

Как сообщили в ВОЗ, на настоящий момент в Газе из 36 больниц 13 функционируют лишь частично, 2 - в минимально возможном режиме. Не работает 21 больница.

В ВОЗ выразили крайнюю обеспокоенность сообщениями о том, что проживающим близ крупного медицинского комплекса "Насер" на юге Газы приказано эвакуироваться. "Если военная деятельность усилится возле больницы, то машины скорой помощи, пациенты, персонал, ВОЗ и ее партнеры не смогут попасть в комплекс", - констатировал Пиперкорн. "Такой сценарий мы часто видели на севере анклава. Газа не может себе позволить потерять ни одной больницы", - отметил он, добавив, что ВОЗ прилагает усилия для укрепления и расширения существующей системы здравоохранения.

Сотрудники ВОЗ рассказали об острой продовольственной проблеме в Газе. "Голодные люди вновь остановили наши транспортные колонны сегодня в надежде найти пропитание", - говорится в сообщении организации. В ВОЗ подчеркнули, что доставка в анклав лекарств и топлива сталкивается с трудностями из-за "голода и отчаяния" жителей Газы.