Кабмин Украины согласовал увольнение главы администрации Тернопольской области

Причины увольнения не уточняются

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины согласовало увольнение главы Тернопольской областной администрации Владимира Труша. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации", - написал он в своем Telegram-канале. Причины увольнения не уточняются.

По данным новостного портала Liga.net, Труш занимал должность главы Тернопольской областной администрации с марта 2020 года.

Ранее власти Тернопольской области оказались замешаны в коррупционном скандале. В июне Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало о задержании главы Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей главы администрации региона Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, задержанные вымогали у местного бизнесмена 2,4 млн гривен ($64,4 тыс.). В конце июня суд взял под стражу подозреваемых, Головко же после выплаты залога освободили, однако в ноябре суд отправил его под круглосуточный домашний арест. 27 октября Головко отстранен от должности главы облсовета.