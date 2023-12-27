В Турции выразили надежду на позитивную атмосферу переговоров с ЕС

Республика стремится к развитию сотрудничества с Евросоюзом в рамках процесса евроинтеграции, заявил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Турция стремится к развитию сотрудничества с Евросоюзом в рамках процесса евроинтеграции и рассчитывает на позитивную атмосферу переговоров, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом заявил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

"Мы прилагаем усилия для активного сотрудничества в рамках таможенного союза, в вопросе визовой либерализации, зеленой энергетики, изменения климата. При этом мы просим ЕС не менять правила игры по ходу матча. Мы также заявляем о себе в решении вопроса борьбы с исламофобией", - сказал советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Одним из противников принятия Турции в ЕС Кылыч назвал бывшего президента Франции Николя Саркози. "Именно он сорвал процесс [принятия Турции в качестве] полноправного члена. После президентских выборов во Франции там сложилась позитивная атмосфера, но у нас есть и разногласия", - отметил Кылыч.

Турция официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. К настоящему времени открыты 16 из 35 позиций так называемого переговорного досье. Основным камнем преткновения на переговорах является кипрская проблема.

В Анкаре неоднократно заявляли, что ожидают от Евросоюза более справедливого подхода к вопросу ее принятия в сообщество, а также скорейших шагов, касающихся обновления отношений в рамках таможенного союза и упрощения визового режима.