FT: портфель заказов оборонных компаний резко вырос из-за геополитики

Он практически достиг рекордных значений

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний вырос почти на 10% за последние годы, практически достигнув рекордных значений. Об этом сообщила газета Financial Times, которая объясняет происходящее ростом геополитической напряженности в мире, включая конфликт на Украине.

Проведенный газетой анализ показателей 15 оборонных групп, в том числе крупнейших компаний Соединенных Штатов, BAE Systems и Hanwha Aerospace, выявил, что на конец 2022 года, период, на который есть полная статистика, их общий портфель заказов достиг $777,6 млрд. За два года до этого этот показатель достигал $701,2 млрд. Как говорится в статье, эта тенденция продолжилась в 2023 году. За первое полугодие 2023 года общий портфель заказов достиг $764 млрд.

Газета пишет о том, что рост показателей не связан лишь с событиями на Украине. В качестве примера она приводит ситуацию в BAE Systems, портфель заказов которой вырос в 2022 году с $61,8 млрд до $70,8 млрд за счет новых заказов в рамках существующих программ, включая те, что охватывают подводные лодки, военные корабли и самолеты.

На этом фоне, замечает Financial Times, акции оборонных компаний демонстрируют высокий рост. Как отмечается, профильный индекс MSCI поднялся на 25%, а европейский авиационно-космический и оборонный индекс Stoxx - на 50% за последние 12 месяцев. Интерес инвесторов отражает их уверенность в том, что период более высоких расходов правительств на оборонные заказы сохранится, говорится в статье.