Блинкен подтвердил выделение Украине военной помощи на $250 млн

Это последний пакет в 2023 году, отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Администрация США выделяет Украине пакет военной помощи на $250 млн, он будет последним в 2023 году. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"США объявляют о последнем в этом году пакете оружия и техники для Украины", - отметил он. Руководитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что данный шаг предусматривает "передачу вооружений и оборудования на сумму до $250 млн" со складов Пентагона.

Представитель Госдепартамента сообщил, что США планируют предоставить Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, "компоненты систем ПВО", артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, более 15 млн патронов, "подрывные средства для устранения препятствий", запчасти и другое оборудование. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США после начала Россией специальной военной операции на Украине предоставили военную помощь Киеву примерно на $44,3 млрд.

"Необходимо, чтобы Конгресс действовал без промедления, как можно скорее, в наших интересах в сфере национальной безопасности путем оказания помощи Украине в самообороне и обеспечении своего будущего", - заявил Блинкен. Он напомнил, что помощь Киеву предоставляют более 50 стран.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.