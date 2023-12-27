Херш заявил, что Нетаньяху заранее знал о подготовке ХАМАС нападения на Израиль

По словам источника, слова которого приводит американский публицист, израильский премьер "теперь вовлечен в отчаянную кампанию по сохранению власти"

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о том, что палестинское движение ХАМАС готовит нападение на израильскую территорию. Об этом со ссылкой на источники заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"На этой неделе информированный израильский чиновник мне сказал, что Нетаньху "видел и читал" оценку подразделения 8200", - написал Херш в статье, опубликованной на онлайн-платформе Substack. Речь идет о сведениях израильского разведывательного подразделения 8200, которое задолго до событий 7 октября обнаружило, что ХАМАС ведет подготовку к вылазке на территорию Израиля. Вместе с тем газета The New York Times, в распоряжении которой оказались материалы этого подразделения, указывала, что нет уверенности в том, что до сведения Нетаньяху довели эту информацию.

По словам израильского источника, слова которого приводит Херш, израильский премьер "теперь вовлечен в отчаянную кампанию по сохранению власти, обвиняя "Шин Бет" и "Моссад" - два главных [израильских] разведывательных ведомства - в сокрытии от него информации".

В конце ноября The New York Times сообщила, что израильские чиновники более чем за год до октябрьского нападения знали о планах радикального палестинского движения ХАМАС проникнуть на территорию Израиля, но не восприняли их всерьез, посчитав слишком амбициозными и выходящими за рамки возможностей движения. По данным газеты, в 40-страничном документе о планах ХАМАС не было точной даты проведения операции, но описывались все израильские укрепления, местонахождение и численность вооруженных сил. Как отмечает издание, палестинское движение следовали этому плану "с поразительной точностью". Чиновники признали, что если бы они отнеслись серьезно к этому документу, Израиль мог бы подготовиться или избежать проникновения боевиков ХАМАС 7 октября.