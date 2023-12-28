Парламент Турции проголосует по заявке Швеции в НАТО в 2024 году

По данным телеканала Haber Global, комиссия по международным делам парламента республики одобрила ратификационный протокол о принятии королевства в альянс

СТАМБУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов. Голосование на Генассамблее меджлиса по заявке Швеции в НАТО станет возможным с 16 января, когда он возобновит работу, сообщил телеканал Haber Global.

Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в альянс. Теперь голосование по нему должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов.

По мнению аналитиков, учитывая большинство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в 600-местном парламенте, вопрос утверждения заявки Швеции будет чисто техническим и зависеть от окончательного решения по нему президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава профильной комиссии парламента Турции Фуат Октай сообщил накануне журналистам, что не ожидает скорой ратификации заявки Швеции на Генассамблее.

Эрдоган ранее говорил, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турецкий лидер сообщил на прошлой неделе журналистам, что президент США Джо Байден заверил его в телефонном разговоре 14 декабря, что позитивно относится к продаже F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены, в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.