Нетаньяху обсудил с Макроном ситуацию в Газе и на границе с Ливаном

В ходе телефонного разговора израильский премьер также поблагодарил президента Франции за участие республики в защите свободы судоходства в Красном море

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в секторе Газа и на границе с Ливаном, а также поблагодарил его за участие Парижа в защите свободы судоходства. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Нетаньяху провел телефонный разговор с Макроном. Премьер-министр поблагодарил президента за участие Франции в защите свободы судоходства в Красном море и за ее готовность помочь восстановить безопасность на границе Израиля с Ливаном. Премьер-министр заявил, что народ и правительство Израиля готовы к решительным действиям, чтобы вернуть жителей северных [у границы с Ливаном] и южных [рядом с сектором Газа] районов страны в их дома", - говорится в сообщении.

"Премьер-министр рассказал о ходе боевых действий, цель которых заключается в уничтожении ХАМАС в секторе Газа, об усилиях по возвращению [удерживаемых в секторе Газа] заложников и попросил Макрона продолжать работу по их освобождению", - добавили в канцелярии.