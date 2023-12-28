Эксперт допустил появление новых вызовов и конфликтов в мире в 2024 году

В частности, речь идет о замедлении мировой торговли и роста инвестиций, а также разрушении политического консенсуса на национальном, региональном и глобальном уровнях, отметил специалист в области международных отношений Дэвид Арасе

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Мировое сообщество в 2024 году столкнется с замедлением мировой торговли, усилением политических разногласий и появлением новых кризисов. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал профессор Университета Джонcа Хопкинса (штат Мэриленд), эксперт в области международных отношений Дэвид Арасе.

"Замедление мировой торговли и роста инвестиций, а также разрушение политического консенсуса на национальном, региональном и глобальном уровнях управления ослабят сотрудничество и усилят политические разногласия. Это объясняет как растущую волну общественного недовольства во всем мире, так и растущие масштабы и интенсивность международных конфликтов <...>. В 2024 году возникнут неожиданные кризисы и вызовы, которые невозможно предсказать в данный момент", - сказал эксперт.

Арасе полагает, что в 2024 году возможен "рост напряженности" в американо-китайских отношениях. "Встреча [председателя КНР] Си [Цзиньпина] и [президента США Джо] Байдена на полях АТЭС должна была возобновить более нормальный процесс диалога <...>, но ни одно из фундаментальных разногласий не было рассмотрено, а тем более разрешено <...>. А по мере того, как США приближаются к президентским выборам в ноябре 2024 года, можно ожидать, что администрация Байдена введет более жесткие символические санкции, связанные с правами человека, и ограничит экономический и технологический обмен с Китаем, что повлечет за собой ответные меры со стороны Китая", - полагает политолог.

Лидеры США и КНР провели встречу в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в середине ноября.