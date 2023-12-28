Байден поручил Блинкену рассмотреть возможность выделения Киеву помощи на $20 млн

В заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома, отмечается, что президент США предоставил госсекретарю полномочия определить, важно ли для интересов страны в сфере безопасности выделить эти деньги

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о выделении Украине дополнительной помощи в размере до $20 млн. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома в среду.

Как следует из документа, Байден "предоставил госсекретарю США полномочия <...> определить, важно ли для интересов США в сфере безопасности предоставить Украине помощь в размере до $20 млн".

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на Белый дом, что администрация США намерена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $20 млн. Блинкен 27 декабря сообщил о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $250 млн. Руководитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что этот пакет будет последним в этом году.