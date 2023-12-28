Часть средств космической программы Белоруссии пойдет на строительство картофелехранилища

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии постановил направить на реализацию инновационного проекта по строительству картофелехранилища часть финансовых средств, предусматривавшихся на программу по созданию национальной космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Министерству финансов увеличить в 2023 году расходы республиканского бюджета <...>, предусмотренные Национальной академии наук Беларуси на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 2 258 112 [белорусских] рублей (64,8 млн рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии - прим. ТАСС) для реализации пилотного инновационного проекта "Строительство картофелехранилища на 20 тыс. тонн. 1-й пусковой комплекс" на республиканском производственном дочернем унитарном предприятии "Толочинский консервный завод", - говорится в документе.

Расходы будут увеличены, в частности, за счет уменьшения финансирования, предусмотренного Национальной академии наук (НАН) "для создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли", в размере 2 088 567 белорусских рублей (59,9 млн рублей).

В начале апреля белорусский Совмин постановил за счет уменьшения расходов на программу по созданию национальной системы ДЗЗ увеличить финансирование археологических исследований древнего городища на реке Менка под Минском.

Указ о создании Белорусской космической системы дистанционного зондирования (БКСДЗ) Земли был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в октябре 2003 года. В середине 2007 года в рамках контракта с НАН Белоруссии создание космического аппарата для данной системы начало российское НПП ВНИИЭМ. Запуск спутника, получившего название БКА, был произведен с космодрома Байконур 22 июля 2012 года. Полноценная эксплуатация БКСДЗ началась в январе 2014 года. Срок службы работающего в составе российско-белорусской спутниковой группировки аппарата, изначально составлявший пять лет, неоднократно продлевался. Как сообщал председатель президиума НАН Владимир Гусаков, в январе 2022 года российскими и белорусскими специалистами было принято "согласованное решение о продлении эксплуатации БКА на орбите до 2025 года включительно". В настоящее время в рамках Союзного государства ведутся работы по созданию белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли, запуск которого планируется в 2028 году.