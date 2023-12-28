КНДР заявила о планах развития отношений с выступающими против империализма странами

Лидер республики Ким Чен Ын также "наметил направления внешнеполитической работы в отношении Южной Кореи"

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. КНДР будет развивать стратегические отношения со странами, которые выступают против империализма, чтобы вести совместную борьбу в ответ на изменения международной обстановки. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на расширенном заседании IX пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва.

"Товарищ Ким Чен Ын озвучил принцип нашей партии, намеревающейся расширять и развивать отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими и самостоятельными странами, отважно развертывать совместную борьбу в международном масштабе в ответ на резко меняющуюся международную политическую структуру", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Кроме того, в ходе заседания лидер КНДР "наметил направления внешнеполитической работы в отношении Южной Кореи".

В КНДР проходит расширенное заседание IX пленума ЦК ТПК восьмого созыва. В первый день на нем обсуждались в основном внутренние темы, касающиеся экономики, бюджета на следующий год.