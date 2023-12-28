Макрон обсудил с Нетаньяху санкции ЕС против ХАМАС и операции в Газе

Французский лидер в разговоре с израильским премьером выразил "глубочайшую обеспокоенность в связи с большим количеством жертв среди мирного населения" анклава

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его принять меры для снижения числа жертв среди гражданских при военных операциях в секторе Газа, а также обсудил с ним действия ЕС по введению ограничений против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Президент республики напомнил о шагах, предпринятых в рамках Европейского союза для введения санкций против ХАМАС, а также о мерах, принятых совместно с международными партнерами против террористических группировок, угрожающих миру и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Французский лидер вновь подтвердил приверженность Франции обеспечению безопасности Израиля, однако выразил "глубочайшую обеспокоенность в связи с большим количеством жертв среди мирного населения", а также "чрезвычайной гуманитарной ситуацией, в которой оказалось гражданское население Газы". Он также призвал Нетаньяху принять меры по предотвращению насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. По словам президента, любые новые проекты строительства израильских поселений там будут "угрожать урегулированию конфликта на основе двух государств".

Макрон "напомнил об обязательстве Израиля защищать гражданское население" и заявил о необходимости урегулирования кризиса с участием всех региональных и международных партнеров. По его словам, Франция в ближайшие дни совместно с Иорданией планирует проводить гуманитарные операции в Газе. Он рассказал Нетаньяху о действиях Франции, направленных на предотвращение регионального конфликта, и "о посланиях, адресованных, в частности, Ирану и связанным с ним группировкам, с призывом не вмешиваться в конфликт". Также Макрон напомнил о необходимости соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая установила после конфликта в 2006 году режим прекращения огня на ливано-израильской границе.