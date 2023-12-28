NYT: Израиль и ХАМАС далеки от соглашения о перемирии

Затягивание боевых действий между сторонами может привести к распространению конфликта на весь регион, считают дипломаты, слова которых приводит издание

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль далеки от достижения прочного перемирия в секторе Газа, так как выдвигают невыполнимые условия.

Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на дипломатов.

Из-за затягивания боевых действий существуют опасения, что конфликт может распространиться на весь регион, указывает газета.

Ранее член руководства палестинского движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС получил от нескольких стран предложения, касающиеся организации переговоров с Израилем об обмене удерживаемых в Газе заложников.