Республиканцы намерены выяснить, препятствовал ли Байден работе Конгресса

В частности, законодатели хотят установить, проводил ли Белый дом с Хантером Байденом консультации о его отказе явиться на слушания по делу об импичменте президента США

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Республиканцы намерены начать проверки, чтобы установить, препятствовал ли президент США Джо Байден проведению разбирательства в Конгрессе. Об этом говорится в письме, которое направили в среду в Белый дом председатели комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) и Джим Джордан (республиканец от штата Огайо).

В послании констатируется, что сын действующего американского лидера Хантер Байден ранее в декабре отказался явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Хантер Байден утверждал, что республиканцы ведут против него и членов его семьи "незаконное расследование, <...> которое основывается на подтасовках, манипуляциях с доказательствами и лжи". Он подчеркнул, что будет давать показания только на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того потребовали законодатели. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге 13 декабря уточнила, что Джо Байден заранее был осведомлен о заявлениях, с которыми выступил его сын относительно дела об импичменте и дачи показаний.

"В свете официального заявления со стороны Белого дома, согласно которому президент Байден заранее знал, что его сын Хантер Байден сознательно не подчинился двум повесткам Конгресса, мы вынуждены в рамках нашего разбирательства по делу об импичменте провести проверку относительно того, участвовал ли президент в сговоре с целью препятствования работе Конгресса", - отмечается в письме Комера и Джордана. Как они констатировали, попытка помешать проведению разбирательства членами Конгресса является нарушением закона.

Как подчеркнули конгрессмены, необходимо выяснить, "пытался ли президент коррупционным путем повлиять на работу комитетов или затруднить ее, убедив или отговорив своего сына от действий в соответствии с повестками комитетов". "Такие действия могут являться преступлениями, влекущими за собой импичмент", - добавили они. Невыполнение требований законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может повлечь за собой судебное преследование.

Законодатели в связи с этим потребовали от Белого дома предоставить сведения и документы, которые касаются возможных консультаций между помощниками президента США и Хантером Байденом относительно отказа последнего явиться на слушания в Конгресс.