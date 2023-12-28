Трамп считает, что Байден хочет играть на два фронта в конфликте в Палестине

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в палестино-израильском конфликте пытается играть на два фронта.
Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Байден позволил этому [конфликту] случиться. Послушайте, Байден пытается играть на два фронта, и я думаю, что ему это не удается", - сказал Трамп в среду в интервью телеканалу Just the News.
Экс-президент Соединенных Штатов также утверждал, что "7 октября никогда бы не случилось", если президентом США был он, а не Байден.