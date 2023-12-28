Новое правительство Аргентины внесло в парламент законопроект с пакетом реформ

Предлагаемые изменения касаются экономики, избирательного права, уголовного кодекса, образования, культуры, здравоохранения и обороны

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины внесло в парламент законопроект с реформами, затрагивающими в том числе экономику, избирательное право и уголовный кодекс.

"Закон об основах и отправных точках для свободы аргентинцев" уже в руках председателя Палаты депутатов Мартина Менема", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента Хавьера Милея в X (ранее Twitter).

"Цель этого закона состоит в поощрении частной инициативы, а также развития промышленности и торговли при помощи юридической базы, которая гарантирует преимущества свободы всем жителям страны и ограничивает любое вмешательство государства, которое не является необходимым для обеспечения конституционных прав", - говорится в первой статье внесенного документа. Всего в законопроекте более 660 статей, которые существенно меняют административное, налоговое, уголовное, трудовое и избирательное законодательство.

Предлагаемые правительством изменения также касаются образования, культуры, здравоохранения и обороны. Законопроект, в частности, предусматривает проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.

Ранее правительство созвало внеочередную сессию парламента для рассмотрения нескольких законопроектов, в том числе упомянутого документа. У правящего альянса "Свобода наступает" нет большинства ни в одной из палат Конгресса. В Палате депутатов ему принадлежит 37 из 257 мест, в Сенате - 8 из 72. Внеочередная сессия началась 26 декабря и продлится до 31 января 2024 года.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию всех госкомпаний.